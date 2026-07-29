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10:19, 29 июля 2026 (обновлено: 10:29, 29 июля 2026)Путешествия

Стала известна судьба пассажиров самолета S7 со сработавшей сигнализацией о пожаре

ТАСС: 160 пассажиров самолета S7 отправились в Краснодар резервным бортом
Алина Черненко

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

160 пассажиров самолета S7, на борту которого сработала сигнализации о пожаре, отправили в точку назначения резервным бортом. Их судьбу раскрыли в Telegram-канале пресс-службе российской авиакомпании.

Уточняется, что лайнер вылетел в Краснодар в 13:50 по местному времени. Представители перевозчика также отметили, что признаков открытого возгорания во время полета не было. Экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами и выполнил посадку в штатном режиме.

Об инциденте на борту воздушного судна, летевшего из Новосибирска в Краснодар, стало известно утром в среду, 29 июля. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

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