Стала известна судьба пассажиров самолета S7 со сработавшей сигнализацией о пожаре

ТАСС: 160 пассажиров самолета S7 отправились в Краснодар резервным бортом

160 пассажиров самолета S7, на борту которого сработала сигнализации о пожаре, отправили в точку назначения резервным бортом. Их судьбу раскрыли в Telegram-канале пресс-службе российской авиакомпании.

Уточняется, что лайнер вылетел в Краснодар в 13:50 по местному времени. Представители перевозчика также отметили, что признаков открытого возгорания во время полета не было. Экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами и выполнил посадку в штатном режиме.

Об инциденте на борту воздушного судна, летевшего из Новосибирска в Краснодар, стало известно утром в среду, 29 июля. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.