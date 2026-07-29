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11:27, 29 июля 2026 (обновлено: 11:44, 29 июля 2026)Мир

Лавров высказался о «нешуточной ситуации» между Россией и Западом

Глава МИД РФ Лавров: Против России ополчился весь западный мир
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Сейчас складывается ситуация, в которой против России ополчился весь западный мир. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Ситуация нешуточная. Президент этого не скрывает. На нас ополчился весь "цивилизованный", так сказать, мир, который так себя сам называет», — сказал глава МИД России.

Лавров обратил внимание на возобновившиеся заявления западных политиков о желании нанести России «стратегическое поражение». Кроме того, на Западе преподносят терроризм украинского лидера Владимира Зеленского как переломную фазу конфликта.

«Они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить фазу происходящего как перелом, как то, что можно украинским характером победить Россию, которая "агрессор" и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать», — отметил Лавров.

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