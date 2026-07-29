Лавров: Запад заявил, что еще подумает, когда возобновить переговоры по Украине

Предложения Запада о порядке переговоров по Украине являются ультимативными. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Интервью опубликовано на официальном сайте министерства.

«Запад сейчас нам говорит, что они еще подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, где за одним столом сидела бы Европа, Америка, Зеленский и президент России Путин. И перед этим необходимо объявить перемирие, прекращение огня. После этого они введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией и потом сядут поговорить. Что это означает? Это ультиматум», — заявил министр.

По его словам, в случае заморозки на линии соприкосновения сохранится нацистский режим, а территории, где прошли референдумы, признавать не будут. Лавров также подчеркнул, что у русских всегда была «своя гордость», процитировав строку Маяковского: «У советских собственная гордость».

Ранее Лавров заявил, что страны Прибалтики стали «главными боеголовками» против России. Он также напомнил о расширении Североатлантического альянса (НАТО) и Европейского союза (ЕС) в начале 2000-х. По словам Лаврова, западные страны объясняли вступление государств Прибалтики тем, что после распада СССР у них якобы сохранился страх перед Россией, а членство в альянсе и Евросоюзе должно было их «успокоить».