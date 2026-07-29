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13:05, 29 июля 2026Мир

В России указали на привычку европейцев провоцировать конфликты

Ульянов: Европейцы раз за разом демонстрируют намерение провоцировать эскалацию конфликтов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Европейские страны продолжают выступать с инициативами, которые ведут к росту международной напряженности и эскалации конфликтов. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети X.

«Европейцы раз за разом демонстрируют намерение провоцировать эскалацию», — сказано в сообщении.

В качестве примеров Ульянов привел планы по развертыванию европейских войск на Украине, а также возможную отправку военных кораблей в Ормузский пролив, «где они не нужны».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в настоящее время складывается ситуация, при которой против России выступает весь западный мир. «Ситуация нешуточная. Президент этого не скрывает. На нас ополчился весь "цивилизованный", так сказать, мир, который так себя сам называет», — сказал глава МИД России.

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