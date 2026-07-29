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13:59, 29 июля 2026 (обновлено: 14:00, 29 июля 2026)Бывший СССР

В окружении Зеленского нового премьера назвали нанятым с рынка

УП: Новый премьер Украины Корецкий является «нанятым с рынка»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетМинобороны

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий является «нанятым с рынка». Об этом, ссылаясь на окружение украинского лидера Владимира Зеленского, пишет «Украинская правда».

«По сути, это первый премьер, которого никто не протащил. Это действительно нанятый с рынка генеральный директор, которого лично выбрал президент», — заявил источник издания.

По его словам, новый премьер устраивает всех, поскольку является равноудаленным технократом.

Ранее Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в офисе президента страны заявил, что смена правительства Украины была обусловлена двумя факторами — необходимостью заменить главу Минобороны Федорова и провалом подготовки к зиме.

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