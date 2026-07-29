Президент ФИФА призвал поддержать продажу прав на проведение ЧМ частным компаниям

Глава ФИФА Инфантино призвал поддержать продажу прав на проведение ЧМ частным компаниям

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал национальные ассоциации поддержать продажу прав на проведение ЧМ частным компаниям. Об этом сообщает журналист Ромен Молина на своей странице в Х.

Отмечается, что в обмен на поддержку создания новой коммерческой структуры организации Инфантино пообещал субсидии национальным футбольным ассоциациям. Каждая из них сможет получить по 40 миллионов долларов в течение ближайших четырех лет по программам FIFA Forward и FIFA Fast-Forward.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет экстренное совещание в связи с несогласием европейских футбольных федераций с планами ФИФА по продаже части прав на проведение чемпионата мира частным компаниям. Оно состоится на текущей неделе в онлайн-формате.

Для того чтобы осуществить идею, ФИФА достаточно заручиться поддержкой большинства из 211 футбольных ассоциаций. Однако европейцы готовы пойти на бойкот чемпионатов мира, так как считают, что во многом от них зависит успех турнира.