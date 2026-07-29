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16:01, 29 июля 2026 (обновлено: 16:09, 29 июля 2026)Бывший СССР

Пашинян назвал условие начала конца ЕАЭС

Пашинян: Начало конца ЕАЭС настанет, если не решится вопрос экспортных ограничений
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Начало конца Евразийского экономического союза (ЕАЭС) настанет, если не решится вопрос экспортных ограничений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с журналистами, передает агентство Armenpress.

«Проблема не в Армении, а в ЕАЭС, потому что на самом деле оказывается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает. Если этот вопрос не будет решен в ближайшее время, я предсказываю, что это станет началом конца ЕАЭС», — подчеркнул политик.

Пашинян также заявил, что Ереван имеет законное право формировать для себя альтернативы. Кроме того, добавил премьер Армении, эпоха отсутствия альтернатив в стране закончилась.

27 июля Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил внешнеполитическое будущее Армении и двусторонние торговые отношения. Позже армянский глава кабмина рассказал, что не получил от российского лидера поздравления с победой на парламентских выборах.

7 июня в Армении прошли выборы в Национальное собрание (парламент) страны. Центральная избирательная комиссия страны сообщила, что партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81 процента голосов. Второе место заняла партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, она набрала 23,29 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94 процента.

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