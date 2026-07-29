В Совфеде ответили на заявление Зеленского об успехах ВСУ

Сенатор Джабаров: Заявление Зеленского об успехах ВСУ нужно, чтобы получить Patriot

Заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом о якобы успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте необходимо Киеву, чтобы получить от Вашингтона поставки ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot. Так на слова украинского политика ответил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, его слова приводит «Газета.Ru».

«ВСУ по сути не совершили никаких особых успехов на фронтах. Наоборот, ежедневно Российская армия постепенно наступает и занимает новые территории. Тот пиар, который Зеленский выдал в Вашингтоне, — это, по сути, пиар терроризма», — заявил сенатор.

Джабаров указал, что российские военнослужащие уже парализовали морскую логистику Украины, а в скором времени произойдет крах в поставках топлива.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал позицию НАТО. Политик отмечал, что ему непонятно, почему Украине все еще не предложили членство в Североатлантическом альянсе. По его словам, в Киеве членство в НАТО считают одним из условий послевоенных гарантий Украине.

