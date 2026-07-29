Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:01, 29 июля 2026 (обновлено: 18:08, 29 июля 2026)Путешествия

Россиянам стали чаще отказывать в визах в Грецию

АТОР: Отказов россиянам по визам в Грецию стало больше
Алина Черненко

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

В России отметили ухудшение ситуации с оформлением шенгенских виз в Грецию летом 2026 года. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что заявителям, в том числе с подтвержденными турами, стали чаще отказывать. В АТОР добавили, что статистика у компаний заметно различается: у некоторых доля отказов выросла примерно до 2-2,5 процента, а у других — до 50 процентов. При этом у самостоятельных туристов, подтверждающих поездку бронями с агрегаторов или обращающихся к посредникам, этот показатель может достигать 70 процентов.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2026 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2026 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
27 ноября 2025
Как получить туристическую визу в 2026 году? Страны, сроки и особенности оформления
Как получить туристическую визу в 2026 году?Страны, сроки и особенности оформления
5 декабря 2025

Еще одной проблемой стало увеличение сроков рассмотрения заявлений — вместо двух-трех недель процесс теперь занимает до полутора месяцев. В связи с этим туроператоры порекомендовали россиянам оформлять страховку от невыезда с покрытием визовых рисков и как можно более подробно подтверждать финансовую состоятельность.

Ранее представители исследовательской организации Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE) сообщили, что на этой стране Европы сказалось отсутствие туристов из России. Сильнее всего пострадала Северная Греция, в том числе Салоники и Халкидики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о возможных задержаниях в крупной российской компании АПК
    Юрист рассказала о возмещении ущерба за вытоптанные соседской собакой грядки
    Обманувшая более 70 российских блогеров звездный турагент оказалась больна
    Россиянам пообещали Оленью Луну
    Киллер обманул нанявшего для расправы над конкурентами россиянина
    Россиян предостерегли от одного действия на пляже
    Самойлова ответила на критику откровенных образов фразой «у меня есть и похуже»
    В США высказались об успехах ВС России на территории Донбасса
    Россиянам назвали простые способы сэкономить время в аэропорту перед вылетом
    Судья чемпионата мира прокомментировал конфликт с Месси
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok