Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:14, 29 июля 2026Экономика

Россию попросили построить заводы в африканской стране

РИА Новости: Ливия попросила Россию построить нефтеперерабатывающие заводы
Кирилл Луцюк

Фото: ToppyBaker / Shutterstock / Fotodom

Российские компании могли бы построить на территории Ливии нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и потом продавать выпускаемые там горюче-смазочные материалы. Об этом заявил министр по инвестициям этой африканской страны Ливии Али аль-Кайди. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Россия не инвестирует в его страну, как и другие международные игроки. Причина — опасения из-за нестабильной и опасной ситуации. Как подчеркнул аль-Кайди, если бы в Ливии появились построенные Россией НПЗ, то Москва могла бы торговать нефтепродуктами с территории этого арабского государства. Кроме того, две страны углубили бы финансовое и инвестиционное сотрудничество.

В начале мая Ливия предлагала наладить несырьевой экспорт в Россию. Тогда речь шла о льготном доступе на российский рынок таких товаров финики, мед, а также стройматериалов.

В прошлом году Ливия входила в топ-5 покупателей российской пшеницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о возможных задержаниях в крупной российской компании АПК
    США ответили на заявление Ирана о контроле над Ормузским проливом
    Российская нефтяная компания заявила о росте прибыли
    Мать пропавших в Таиланде россиян рассказала об их привычке кататься на байках по ночам
    Звезда сериала «Счастливы вместе» в откровенном виде отметила 46-летие
    В России отреагировали на гибель священника в ЛНР из-за американского дрона
    Монах и священник попали под удар американского дрона в Донбассе
    Москвичам пообещали звездопад
    Дурову предрекли проблемы с законом в разных странах
    Итальянец удивился действию мужчины возле вокзала в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok