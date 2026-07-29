Россию попросили построить заводы в африканской стране

РИА Новости: Ливия попросила Россию построить нефтеперерабатывающие заводы

Российские компании могли бы построить на территории Ливии нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и потом продавать выпускаемые там горюче-смазочные материалы. Об этом заявил министр по инвестициям этой африканской страны Ливии Али аль-Кайди. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Россия не инвестирует в его страну, как и другие международные игроки. Причина — опасения из-за нестабильной и опасной ситуации. Как подчеркнул аль-Кайди, если бы в Ливии появились построенные Россией НПЗ, то Москва могла бы торговать нефтепродуктами с территории этого арабского государства. Кроме того, две страны углубили бы финансовое и инвестиционное сотрудничество.

В начале мая Ливия предлагала наладить несырьевой экспорт в Россию. Тогда речь шла о льготном доступе на российский рынок таких товаров финики, мед, а также стройматериалов.

В прошлом году Ливия входила в топ-5 покупателей российской пшеницы.