Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:59, 7 мая 2026Экономика

Африканская страна захотела активнее торговать с Россией

Аль-Ханкари: Ливия хочет наладить несырьевой экспорт в Россию
Вячеслав Агапов

Фото: GreenOak / Shutterstock / Fotodom

Ливия захотела наладить несырьевой экспорт в Россию. О желании активнее торговать заявил глава ливийского управления по развитию экспорта Мухаммед аль-Ханкари, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя африканской страны, власти уже обсуждают с Москвой льготный доступ своих товаров на рынок РФ. Вопросы развития двусторонних отношений поднимали на встрече с российским послом.

«На встрече была достигнута предварительная договоренность об открытии рынка России для ливийского несырьевого экспорта», — уточнил он.

Ливийская сельхозпродукция, в частности финики, мед, а также стройматериалы, могут быть востребованы на рынках разных стран, отметил аль-Ханкари.

Ливия входит в список главных покупателей российских зерновых. С июля 2024 по май 2025 года главными покупателями российской пшеницы стали Египет, Турция и Бангладеш. Покупатели из первой страны за отчетный период приобрели в общей сложности 8,247 миллиона тонн ключевой российской агрокультуры, из второй — 3,349 миллиона, а из третьей — 2,706 миллиона тонн. В топ-5 импортеров также вошли Алжир с результатом в 1,711 миллиона тонн и Ливия (1,601 миллиона тонн).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Российский МИД вызвал посла Армении из-за предоставления «трибуны» Зеленскому

    Эпичное уничтожение украинской техники попало на видео

    Сотрудники ТЦК сломали руку подростку при мобилизации его отца

    Аракчи раскрыл условия урегулирования конфликта с США

    Мощное уничтожение пикапов ВСУ российскими дроноводами попало на видео

    Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий и врезался в стену

    Силовики рассказали о больших потерях «мясного полка» Сырского

    Страны ЕС начали подготовку к переговорам с Россией

    Людям после 50 лет назвали четыре ключа к счастью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok