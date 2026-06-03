Тревел-блогерша назвала самые частые переплаты туристов на российских курортах

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала вещи, за которые туристы чаще всего переплачивают на отечественных курортах. Списком она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Так, автор публикации отметила, что пассажиры обычно покупают в аэропортах бутылку воды за 300-400 рублей, в то время как во многих из них есть питьевые фонтанчики или кулеры. Опытные путешественники часто берут с собой пустую бутылку и наполняют ее уже после досмотра, пояснила она.

Одна из самых дорогих отпускных привычек, по мнению Лисейкиной, — брать такси из аэропорта. «На южных курортах разница между "такси у выхода" и поездкой через приложение может быть очень заметной. И это я не беру в расчет общественный транспорт, который сейчас есть во многих городах из аэропортов, где поездка выходит не только намного дешевле, но еще и быстрее», — подчеркнула она.

Россиянка добавила, что часто туристы заказывают экскурсии у туроператоров в отеле, что выходит дороже, чем в интернете и на сайтах с купонами. Причем иногда они едут потом буквально на одном и том же катере, предупредила блогерша.

Она также посоветовала соотечественникам в целях экономии не платить за лежаки, а пользоваться ими бесплатно при заказе в кафе, не покупать на пляже напитки со льдом и нарезанные фрукты, а делать это в магазине и приносить с собой, приобретать сим-карты не в аэропорту, а в городе, не подключать дорогие временные пакеты интернета, а пользоваться Wi-Fi.

«Есть еще одна любопытная вещь. Во многих гостиницах бесплатно можно попросить многие вещи. Например, лед, кипяток, посуду, нитки и иголку, зарядку, дополнительное одеяло, пляжный зонт, хранение багажа, детскую кроватку, чайник, зубную щетку или тапочки. Но большинство туристов об этом даже не спрашивает и просто покупает все самостоятельно», — констатировала соотечественница.

Ранее путешествующий по миру тревел-блогер Тим описал схемы обмана в Таиланде фразой «на русских туристах работают лучше». Один из видов мошенничества в этой стране Азии — девушка, которая «просто хочет практиковать английский», зовет туриста в ресторан, где в меню нет цен, после чего он получает счет на крупную сумму.

