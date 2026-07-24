Трамп оценил готовность Ирана к миру

Трамп: Иран пока не готов к заключению мирового соглашения с США

Официальные лица Тегерана пока не готовы к соглашению о мире с Вашингтоном. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Они хотели бы что-то предпринять, но я говорю, что они пока не готовы», — объявил президент США в рамках своего выступления в Вашингтоне. Напротив, он всерьез допустил возобновление масштабных ударов по иранским целям.

По словам главы Белого дома, он близок к тому, чтобы принять решение о массированных атаках по ближневосточной стране.

Ранее стало известно, что США начали изучать возможность расширения военной операции против Ирана. В регионе уже фиксируется скопление дополнительных сил и вооружения.