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19:04, 23 июля 2026 (обновлено: 19:15, 23 июля 2026)Мир

Трамп сделал заявление о возобновлении крупных ударов по Ирану

Трамп заявил, что всерьез рассматривает возобновление крупных атак против Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность возобновления крупных атак против Ирана и даже допускает нанесение новых, более масштабных ударов по Исламской Республике. Такое заявление он сделал в интервью Axios.

«Я рассматриваю возможность массированной атаки. Более масштабной, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. Мы все к этому готовы», — сказал американский лидер, подчеркнув, что еще не принял окончательного решения.

Два американских чиновника подтвердили, что пока никаких звонков не поступало, а военные не получали новых приказов.

Трамп добавил, что Израиль «присоединится через две минуты», если он попросит. При этом глава Белого дома сказал, что США «никто не нужен» для начала новой операции против Ирана.

Американский лидер отметил, что иранцы «хотят вести переговоры», но пока не готовы к сделке. «Они еще не получили достаточно страданий», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США изучают возможность расширения военной операции против Ирана. В регион уже направляются дополнительные силы и вооружение.

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