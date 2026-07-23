Стало известно о возможном расширении операции США против Ирана

WSJ: США допустили расширение военной операции на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп изучает возможность расширения военной операции против Ирана. В регион уже направляются дополнительные силы и вооружение, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«США перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение, чтобы предоставить президенту Трампу более мощные военные возможности в условиях, когда он рассматривает возможность расширения конфликта с Ираном», — отмечает издание.

Сообщается, что за последнюю неделю США направили на Ближний Восток подразделения специального назначения. Кроме того, на американских базах в регионе были размещены дополнительные эскадрильи истребителей.

Ранее спикер иранского парламента и глава переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что инфраструктура ближневосточных стран не будет в безопасности, пока не будет обеспечена безопасность Ирана. Он указал, что безопасность Ормузского пролива зависит от отсутствия там американских войск.