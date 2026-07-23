Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:24, 23 июля 2026Мир

Стало известно о возможном расширении операции США против Ирана

WSJ: США допустили расширение военной операции на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп изучает возможность расширения военной операции против Ирана. В регион уже направляются дополнительные силы и вооружение, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«США перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение, чтобы предоставить президенту Трампу более мощные военные возможности в условиях, когда он рассматривает возможность расширения конфликта с Ираном», — отмечает издание.

Сообщается, что за последнюю неделю США направили на Ближний Восток подразделения специального назначения. Кроме того, на американских базах в регионе были размещены дополнительные эскадрильи истребителей.

Ранее спикер иранского парламента и глава переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что инфраструктура ближневосточных стран не будет в безопасности, пока не будет обеспечена безопасность Ирана. Он указал, что безопасность Ормузского пролива зависит от отсутствия там американских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Действуют до сих пор». В Кремле назвали условия остановки боевых действий на Украине
    Американский журналист предрек Европе нищету из-за подрыва «Северных потоков»
    Неизвестное существо утащило 15-летнего подростка под воду
    Тревел-блогерша описала свою работу словами «пропустила целый кусок жизни племянника»
    В МЧС рассказали об опасной для купания температуре воды
    Пушилин рассказал о манипуляции вокруг обещания принять Украину в ЕС
    Стало известно о возможном расширении операции США против Ирана
    Еще один регион России оказался под ударом ВСУ
    Экс-офицер СБУ предрек кровопролитные бои при новом главкоме ВСУ
    Москвичам дали прогноз на вторую половину лета
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok