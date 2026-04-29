07:34, 29 апреля 2026

Тревел-блогер описал схемы обмана в Таиланде фразой «на русских туристах работают лучше»

Алина Черненко

Фото: Allison H. Smith / Shutterstock / Fotodom

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, описал популярные схемы обмана в Таиланде фразой «на русских туристах работают лучше, чем на всех остальных». Своим мнением он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

«Русские туристы в Таиланде не глупее немцев или американцев. Они просто приезжают с другим набором уязвимостей. Местные схемы заточены именно под этот набор», — пояснил автор публикации.

Первая схема обмана, о которой он рассказал, — дружелюбный местный житель везет туриста на тук-туке вместо «закрытого» храма в ювелирный магазин, где «сегодня правительственная скидка только для иностранцев». По словам Тима, обычно русский турист не хочет выглядеть грубым, отказывая доброжелательному человеку, и эта вежливость стоит денег.

Второй вид мошенничества в Таиланде — девушка, которая «просто хочет практиковать английский» и зовет туриста в ресторан, где в меню либо вообще нет цен, либо они указаны мелким штифтом. В итоге в счете появляется сумма «как в московском ресторане среднего класса».

«Русский мужчина платит за женщину. Это культурный код. Сказать "давай пополам" — неловко. Не заплатить — невозможно. Схема использует воспитание как оружие», — предупредил путешественник.

Еще одна хитрая схема мошенничества в этой стране Азии связана с арендой байка. При возврате транспортного средства сотрудник проката находит на нем царапину, которой якобы не было. Ремонт при этом стоит столько, сколько он решит.

«Русский турист в конфликтной ситуации либо агрессивно настаивает на своем — что эскалирует и заканчивается полицией, либо платит, чтобы не связываться. Оба варианта хуже, чем нужно», — констатировал Тим.

Чтобы избежать проблем при аренде, он посоветовал заранее фотографировать байк со всех сторон при хозяине.

Ранее этот же тревел-блогер описал поведение россиян в путешествиях фразой «переплачивают везде». Он пояснил, что туристы из РФ стесняются торговаться и платят столько, сколько попросил продавец.

