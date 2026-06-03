Тревел-блогер описал Индию фразой «сексуальность ушла в подполье»

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Индии и рассказал об отношении местных жителей к проявлению чувств на публике. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, сегодня Индия — одна из самых зажатых и пуританских стран мира. Если молодой человек попытается обнять девушку на улице, на них будут смотреть «как на прокаженных», пояснил Тим. А официальная цензура в Болливуде до недавнего времени запрещала даже долгие поцелуи.

«Но индийская молодежь нашла выход. Подпольные вечеринки, закрытые клубы в Гоа, зашифрованные профили в "Тиндере" без реальных фотографий (вместо лиц — котики или бог Шива). Вся сексуальность нации ушла в глубокое, партизанское подполье», — такими фразами описал увиденное в этой стране путешественник.

Он пояснил, что Индия стала такой из-за британских колонизаторов, которые приехали туда «с викторианской моралью» и пришли в ужас от местной раскованности. Они объявили храмы Кхаджурахо с откровенными барельефами «грязным язычеством», заставили женщин одеваться скромнее и внушили нации жесткий комплекс неполноценности.

«Индия так сильно хотела доказать колонизаторам, что она "цивилизованная", что переплюнула в ханжестве саму Англию. Англичане ушли, а ментальные оковы остались», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал поездку на поезде в Индии фразой «ад, где нет места человеку». По его словам, здоровые мужчины запрыгивали в вагон еще до полной остановки состава, расталкивая локтями женщин и детей.