Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 3 июня 2026Путешествия

Тревел-блогер описал Индию фразой «сексуальность ушла в подполье»

Алина Черненко

Фото: Indranil Aditya / NurPhoto / Getty Images

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Индии и рассказал об отношении местных жителей к проявлению чувств на публике. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, сегодня Индия — одна из самых зажатых и пуританских стран мира. Если молодой человек попытается обнять девушку на улице, на них будут смотреть «как на прокаженных», пояснил Тим. А официальная цензура в Болливуде до недавнего времени запрещала даже долгие поцелуи.

Материалы по теме:
«Я отчетливо понимал, что нам крышка» Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
17 января 2020
Здесь распадаются пары, процветает антисанитария и поражают воображение дворцы. Чем манит, шокирует и разочаровывает Индия?
Здесь распадаются пары, процветает антисанитария и поражают воображение дворцы.Чем манит, шокирует и разочаровывает Индия?
26 марта 2025

«Но индийская молодежь нашла выход. Подпольные вечеринки, закрытые клубы в Гоа, зашифрованные профили в "Тиндере" без реальных фотографий (вместо лиц — котики или бог Шива). Вся сексуальность нации ушла в глубокое, партизанское подполье», — такими фразами описал увиденное в этой стране путешественник.

Он пояснил, что Индия стала такой из-за британских колонизаторов, которые приехали туда «с викторианской моралью» и пришли в ужас от местной раскованности. Они объявили храмы Кхаджурахо с откровенными барельефами «грязным язычеством», заставили женщин одеваться скромнее и внушили нации жесткий комплекс неполноценности.

«Индия так сильно хотела доказать колонизаторам, что она "цивилизованная", что переплюнула в ханжестве саму Англию. Англичане ушли, а ментальные оковы остались», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал поездку на поезде в Индии фразой «ад, где нет места человеку». По его словам, здоровые мужчины запрыгивали в вагон еще до полной остановки состава, расталкивая локтями женщин и детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон ВСУ убил семь человек в российском регионе

    В России выступили за смягчение налогов на малый бизнес

    Минобороны выпустило заявление после сообщений об ударе ВСУ по поезду с детьми в Крыму

    Перечислены лучшие большие смартфоны

    Российский автопроизводитель вложит в локализацию китайских машин миллиарды рублей

    Ленобласть атаковали 50 украинских беспилотников

    Роль ПМЭФ для экономики Санкт-Петербурга оценили

    Тревел-блогер описал Индию фразой «сексуальность ушла в подполье»

    Судмедэксперт рассказал о самой нелепой трагической случайности в его практике

    Спасатели эвакуировали человека со строительного крана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok