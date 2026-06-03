В России выступили за смягчение налогов на малый бизнес

Депутат Когогина: Изменения налоговых условий для бизнеса должны быть просчитаны и понятны

Изменения налоговых условий для бизнеса должны быть просчитаны и понятны всем. За смягчение условий выступила первый зампред комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, ее цитирует пресс-служба «Единой России».

По словам депутата, партия стремится создавать правильные условия для предпринимателей РФ и выступает за смягчение налогов на малый бизнес, так как поддержка МСП — один из важных пунктов Народной программы. В первую очередь необходимы прямой диалог и поиск сбалансированных решений вместе с организациями предпринимателей, отметила Когогина.

По словам координатора партпроекта «Предпринимательство», нужно сначала оценить эффект существующих мер, а уже после этого принимать новые решения.

В Минфине ранее допустили сохранение порога освобождения малого бизнеса от НДС. Как заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, ведомство планирует в августе–сентябре обсудить возможный отказ от снижения порога НДС для малого и среднего бизнеса в рамках подготовки бюджетного пакета. В 2026 году порог уменьшился с 60 до 20 миллионов рублей в год.