Ирина Хакамада показала внешность сына на фото

Экономист Ирина Хакамада показала внешность сына Даниила Котлярова на фото

Бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада показала внешность сына Даниила Котлярова на фото. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

71-летняя знаменитость поделилась кадром, где предстала вместе с 48-летним наследником. Он позировал в полный рост в белой футболке, широких бежевых брюках и очках в черной оправе. В свою очередь, публицистка надела зеленое платье и рубашку. «Сын», — указала в подписи автор поста, добавив эмодзи в виде сердца.

Котляров — сын Хакамады от первого брака, в который она вступила с однокурсником Валерием Котляровым. Известно, что мужчина живет и работает в Гонконге и воспитывает троих детей.

В июне Ирина Хакамада показала откровенное фото после вопроса о возрасте.