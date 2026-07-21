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18:41, 21 июля 2026 (обновлено: 18:45, 21 июля 2026)Ценности

Ирина Хакамада показала внешность сына на фото

Экономист Ирина Хакамада показала внешность сына Даниила Котлярова на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irina_hakamada

Бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада показала внешность сына Даниила Котлярова на фото. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

71-летняя знаменитость поделилась кадром, где предстала вместе с 48-летним наследником. Он позировал в полный рост в белой футболке, широких бежевых брюках и очках в черной оправе. В свою очередь, публицистка надела зеленое платье и рубашку. «Сын», — указала в подписи автор поста, добавив эмодзи в виде сердца.

Котляров — сын Хакамады от первого брака, в который она вступила с однокурсником Валерием Котляровым. Известно, что мужчина живет и работает в Гонконге и воспитывает троих детей.

В июне Ирина Хакамада показала откровенное фото после вопроса о возрасте.

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