Ирина Хакамада показала фото в купальнике после вопроса о возрасте

Экономист Ирина Хакамада показала фото в купальнике после вопроса о возрасте

Бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада показала откровенное фото после вопроса о возрасте. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

71-летняя знаменитость поделилась скриншотом комментария одной из пользовательниц, которую поразил ее возраст. «Вам 70? Я в шоке. Всегда думала, 50 плюс», — заявила юзерша.

При этом Хакамада продемонстрировала снимок, на котором позировала у бассейна в полный рост в купальнике с глубоким декольте. «Я считаю, что возраст — это лишь цифра в паспорте. Важна ваша энергия», — заявила автор публикации.

Ранее в июне в сети восхитились внешностью 65-летней звезды фильма «Назад в будущее», американской актрисы Лии Томпсон на новых фото.

