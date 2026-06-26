В сети восхитились внешностью 65-летней звезды фильма «Назад в будущее» на новых фото

В сети восхитились внешностью звезды фильма «Назад в будущее», американской актрисы Лии Томпсон на новых фото. Материал приводит Daily Mai.

65-летняя артистка, исполнившая роль Лоррейн Бейнс, посетила премьеру фильма Gail Daughtry and The Celebrity Sex Pass, в котором снялась ее дочь Зои Дойч. Она предстала перед камерами в белом платье до колена свободного кроя и коричневых босоножках на толстой подошве и высоких каблуках.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «В отличие от некоторых актрис, выглядит красиво и естественно», «Никогда не считала ее красивой в лучшие годы, но сейчас она такая прекрасная и стареет с достоинством», «У нее действительно красивые ноги», «Выглядит лучше, чем в 1985 году», «Стала еще прекраснее», — заявили юзеры.

Ранее в июне в сети восхитились внешностью солистки группы Blondie, американской певицы и актрисы Дебби Харри.