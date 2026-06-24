В сети восхитились внешностью 80-летней солистки группы Blondie на красной дорожке

В сети восхитились внешностью солистки группы Blondie, американской певицы и актрисы Дебби Харри. Материал публикует Daily Mail.

80-летнюю знаменитость запечатлели на красной дорожке во время премьеры фильма «Супергерл» в Нью-Йорке. Она предстала перед камерами в приталенном черном комбинезоне, зеленом лонгсливе и кедах в тон. Также артистка распустила волосы, подчеркнула губы розовой помадой и нанесла коричневые тени на веки.

Читатели издания оценили Харри в комментариях. «Выглядит потрясающе! Всегда была очень красивой», «Легендарная и стильная», «Даже в 80 по-прежнему прекрасна», «Я видела ее однажды и не могла поверить, насколько она все еще красива в своем возрасте», — сделали комплименты звезде юзеры.

Ранее в июне в сети также восхитились внешностью 97-летней звезды Старого Голливуда Нэнси Олсон на фото папарацци.