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04:16, 24 июня 2026Ценности

В сети восхитились внешностью 80-летней солистки группы Blondie на красной дорожке

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Evan Agostini / AP

В сети восхитились внешностью солистки группы Blondie, американской певицы и актрисы Дебби Харри. Материал публикует Daily Mail.

80-летнюю знаменитость запечатлели на красной дорожке во время премьеры фильма «Супергерл» в Нью-Йорке. Она предстала перед камерами в приталенном черном комбинезоне, зеленом лонгсливе и кедах в тон. Также артистка распустила волосы, подчеркнула губы розовой помадой и нанесла коричневые тени на веки.

Читатели издания оценили Харри в комментариях. «Выглядит потрясающе! Всегда была очень красивой», «Легендарная и стильная», «Даже в 80 по-прежнему прекрасна», «Я видела ее однажды и не могла поверить, насколько она все еще красива в своем возрасте», — сделали комплименты звезде юзеры.

Ранее в июне в сети также восхитились внешностью 97-летней звезды Старого Голливуда Нэнси Олсон на фото папарацци.

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