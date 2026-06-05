В сети восхитились внешностью 97-летней звезды Старого Голливуда

В сети восхитились внешностью звезды Старого Голливуда Нэнси Олсон на фото папарацци. Материал приводит Daily Mail.

97-летнюю номинантку на «Оскар» за роль в фильме «Бульвар Сансет» запечатлели на прогулке в Лос-Анджелесе. Она предстала перед камерой в сером наряде, который состоял из джемпера, брюк и шарфа. Также актриса надела серьги и солнцезащитные очки, нанесла на губы красную помаду и взяла с собой трость с изображением подсолнечников.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Какая прекрасная женщина — тогда и сейчас», «Она выглядит чудесно! Вот что значит настоящая природная красота!», «Мне нравится, что у нее все еще красная помада!» «Для своего возраста она выглядит потрясающе. Гламурно, элегантно и в духе старой школы», — оценили внешность знаменитости юзеры.

В мае пользователи сети обсудили внешность 61-летнего американского актера, продюсера и музыканта Роберта Дауни — младшего на новом фото.