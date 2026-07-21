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18:33, 21 июля 2026Экономика

Жителям Крыма выплатят компенсации за отсутствие электричества

Аксенов: Сидевшие без электричества больше двух дней крымчане получат по 15 тысяч рублей
Дмитрий Воронин

Фото: NataliyaBack / Shutterstock / Fotodom

Минфин РФ дополнительно выделит Крыму пять миллиардов рублей на компенсации местным жителям, у которых более двух суток не было электричества. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Все, что положено по закону, крымчане должны получать автоматически, без необходимости собирать большое количество документов и стоять в огромных очередях», — подчеркнул он.

По словам Аксенова, все, кто подал соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тысяч рублей.

В Крыму и Севастополе с конца июня действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. При его введении губернатор объяснил, что на такие меры пришлось пойти для решения экономических вопросов. 21 июля Аксенов уточнил, что вопрос дополнительной поддержки местных предпринимателей сейчас обсуждается на федеральном уровне, а с Минтруда РФ уже согласован ряд шагов поддержки, включая выплату 2/3 от заработка сотрудникам предприятий, выведенных в простой.

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