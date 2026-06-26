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13:13, 26 июня 2026Россия

Режим чрезвычайной ситуации ввели в курортном регионе России

Аксенов: Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Крыму и Севастополе
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Крыму и Севастополе. Об этом сообщил глава российского полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он отметил, что подобную меру в курортном регионе внедрили совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Аксенов разъяснил, что на такое пришлось пойти для разрешения экономических вопросов.

«Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения», — подчеркнул глава Крыма.

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