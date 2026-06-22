В Кремле оценили ситуацию с топливом в Крыму

Песков: Власти Крыма ведут работу по обеспечению полуострова топливом

Власти Крыма принимают все необходимые меры для стабилизации ситуации с топливом на полуострове. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Правительство региона ведет напряженную работу, чтобы наладить поставки основных видов автомобильного топлива, пояснили в Кремле. «Ведется работа, для того чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно», — констатировал Песков.

Это необходимо, чтобы жители полуострова могли приобрести топливо в необходимых объемах, добавил пресс-секретарь президента. «Ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий», — резюмировал Песков.

Проблемы с доступностью автомобильного топлива в Крыму возникли на фоне участившихся атак украинских беспилотников на трассу «Новороссия», соединяющую полуостров с Ростовом-на-Дону. В результате в конце мая премиальную марку бензина АИ-95 в регионе стали продавать по талонам, а на подъездах к автозаправочным станциям — формироваться длинные очереди.

Тогда же сообщалось, что на местных АЗС в открытом доступе осталось только дизельное топливо. Региональные власти пообещали сделать все возможное, чтобы как можно скорее вернуть АИ-92 и АИ-95 на заправки. Сложившуюся ситуацию губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил «логистическими сложностями, причины которых известны».

