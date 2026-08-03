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13:20, 3 августа 2026Россия

Борис Надеждин покинул Россию

Политик Борис Надеждин объявил о том, что покинул Россию
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Политик Борис Надеждин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) объявил о том, что покинул Россию. Этим известием он поделился в Telergram-канале.

Он записал обращение к подписчикам из Парижа. «Жив и на свободе. Увы, пока не в России. Надо осмотреться, понять, как жить дальше», — сказал Надеждин.

Политик был намерен участвовать в предстоящих выборах в Госдуму, но был лишен такой возможности. 10 июля Минюст признал его иностранным агентом. 17 июля Надеждина оштрафовали на тысячу рублей по статье о демонстрации экстремистской символики.

Кроме того, в середине июля политик рассказал, что ему запретили выезжать из России.

Борис Надеждин планировал принять участие в выборах президента России 2024 года. Тогда Центризбирком отказал в регистрации его кандидатуры. Поводом послужило недостаточное количество подписей избирателей в поддержку политика. Надеждин предоставил менее 100 тысяч, в то время как по закону необходимо минимум 300 тысяч.

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