Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:22, 3 августа 2026Экономика

В одном из регионов неожиданно упали цены на бензин

Независимая сеть АЗС в Красноярске объяснила снижение цен на бензин внезапными поставками
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Стоимость бензина на АЗС региональной сети «КНП» в Красноярском крае резко снизилась благодаря внезапному улучшению логистики, то есть поступлению партий с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ачинске. Об этом со ссылкой на комментарий компании сообщает портал NGS24.

Представитель сети признал, что дополнительных объемов топлива не так много, поэтому цены сохранятся до тех пор, пока бензин из этих партий не кончится. Позднее стоимость всех позиций может вернуться к повышенным значениям, подчеркнули в «КНП», не указав, на сколько может хватить случившихся поставок.

Интерес у журналистов вызвало переписывание за сутки ценников с 91 рубля и 87 рублей за литр Аи-95 и Аи-92 соответственно до 67 рублей и 63 рублей. Такая динамика наблюдается на фоне слухов о скором визите в город президента России Владимира Путина, хотя официального подтверждения этой информации не было.

На прошлой неделе значительное снижение цен на бензин, более 12 рублей за литр для Аи-92 и Аи-95, заметили на точках сети независимых АЗС в Иркутске.

Ранее Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) потребовало от сети АЗС Irbis, одной из крупнейших среди независимых в стране, снизить цены. В случае неисполнения требований ведомство грозит возбудить антимонопольное дело. Совладелец сети Ринат Гаптельхаков указал, что обжалует предупреждение, предоставив антимонопольщикам все расчеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Шестеро россиян погибли во время отдыха на пляже под Геленджиком
    Ломоносова предложили исключить из учебных программ Литвы
    Румынcкие военные взорвали русло Дуная
    Рублю спрогнозировали ослабление к доллару
    В одном из регионов неожиданно упали цены на бензин
    Названо способное улучшить отношения России и Германии событие
    Сторонница Трампа заявила об антиамериканских ценностях России
    Казахстан начал переброску войск к границе
    Названы самые популярные у россиян дорогие машины с пробегом
    В России заявили о пройденном пике кризиса с бензином
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok