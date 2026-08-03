В одном из регионов неожиданно упали цены на бензин

Независимая сеть АЗС в Красноярске объяснила снижение цен на бензин внезапными поставками

Стоимость бензина на АЗС региональной сети «КНП» в Красноярском крае резко снизилась благодаря внезапному улучшению логистики, то есть поступлению партий с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ачинске. Об этом со ссылкой на комментарий компании сообщает портал NGS24.

Представитель сети признал, что дополнительных объемов топлива не так много, поэтому цены сохранятся до тех пор, пока бензин из этих партий не кончится. Позднее стоимость всех позиций может вернуться к повышенным значениям, подчеркнули в «КНП», не указав, на сколько может хватить случившихся поставок.

Интерес у журналистов вызвало переписывание за сутки ценников с 91 рубля и 87 рублей за литр Аи-95 и Аи-92 соответственно до 67 рублей и 63 рублей. Такая динамика наблюдается на фоне слухов о скором визите в город президента России Владимира Путина, хотя официального подтверждения этой информации не было.

На прошлой неделе значительное снижение цен на бензин, более 12 рублей за литр для Аи-92 и Аи-95, заметили на точках сети независимых АЗС в Иркутске.

Ранее Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) потребовало от сети АЗС Irbis, одной из крупнейших среди независимых в стране, снизить цены. В случае неисполнения требований ведомство грозит возбудить антимонопольное дело. Совладелец сети Ринат Гаптельхаков указал, что обжалует предупреждение, предоставив антимонопольщикам все расчеты.