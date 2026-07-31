От одной из крупнейших независимых сетей АЗС в России потребовали снизить цены

УФАС Татарстана потребовало от независимой сети АЗС IRBIS снизить цены на топливо

Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) вынесло предупреждение сети АЗС Irbis, одной из крупнейших среди независимых в стране, о необходимости снизить цены. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

По мнению антимонопольщиков, стоимость топлива на заправках компании необоснованно завышена, что может свидетельствовать о признаках нарушения законодательства. Если требования не будут исполнены в течение 15 дней, ведомство возбудит антимонопольное дело.

Совладелец сети Ринат Гаптельхаков в интервью «Бизнес Online» не согласился с обвинениями, объяснив, что компания не имеет возможности получить топливо на бирже, потому что там его практически нет, а по прямым контрактам поставки постоянно переносятся.

«Мы вынуждены покупать с колес напрямую у заводов-производителей, но цены там выше, чем в рознице», — указал он, сообщив, что предоставит УФАС расчеты стоимости топлива и обжалует вынесенное предупреждение.

Ранее представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на совещании у вице-премьера Александра Новака рассказал, что на независимых АЗС наблюдается тенденция к снижению стоимости бензина и дизельного топлива. При этом в отношении участников розничного и оптового рынков возбуждены 28 дел и выданы 52 предупреждения.