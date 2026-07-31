Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:57, 31 июля 2026 (обновлено: 19:10, 31 июля 2026)Экономика

От одной из крупнейших независимых сетей АЗС в России потребовали снизить цены

УФАС Татарстана потребовало от независимой сети АЗС IRBIS снизить цены на топливо
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) вынесло предупреждение сети АЗС Irbis, одной из крупнейших среди независимых в стране, о необходимости снизить цены. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

По мнению антимонопольщиков, стоимость топлива на заправках компании необоснованно завышена, что может свидетельствовать о признаках нарушения законодательства. Если требования не будут исполнены в течение 15 дней, ведомство возбудит антимонопольное дело.

Совладелец сети Ринат Гаптельхаков в интервью «Бизнес Online» не согласился с обвинениями, объяснив, что компания не имеет возможности получить топливо на бирже, потому что там его практически нет, а по прямым контрактам поставки постоянно переносятся.

«Мы вынуждены покупать с колес напрямую у заводов-производителей, но цены там выше, чем в рознице», — указал он, сообщив, что предоставит УФАС расчеты стоимости топлива и обжалует вынесенное предупреждение.

Ранее представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на совещании у вице-премьера Александра Новака рассказал, что на независимых АЗС наблюдается тенденция к снижению стоимости бензина и дизельного топлива. При этом в отношении участников розничного и оптового рынков возбуждены 28 дел и выданы 52 предупреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Польша выразила протест России
    Женщине перерезали горло осколком бокала
    Роботов-доставщиков в России решили ограничить в скорости
    В России почти исчез один вид грибов
    В покупке Долиной новой квартиры усомнились
    Удары по морским поставкам ВСУ в Одессе попали на видео
    Проткнутый насквозь палкой турист отказался от услуг спасателей и прошел 15 километров
    Стали известны новые детали о семье резко высказавшегося о россиянах нового главкома ВСУ
    От одной из крупнейших независимых сетей АЗС в России потребовали снизить цены
    Власти Хорватии запретили флаг России на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok