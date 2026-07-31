От одной из крупнейших независимых сетей АЗС в России потребовали снизить цены

Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) вынесло предупреждение сети АЗС Irbis, одной из крупнейших среди независимых в стране, о необходимости снизить цены. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.
По мнению антимонопольщиков, стоимость топлива на заправках компании необоснованно завышена, что может свидетельствовать о признаках нарушения законодательства. Если требования не будут исполнены в течение 15 дней, ведомство возбудит антимонопольное дело.
Совладелец сети Ринат Гаптельхаков в интервью «Бизнес Online» не согласился с обвинениями, объяснив, что компания не имеет возможности получить топливо на бирже, потому что там его практически нет, а по прямым контрактам поставки постоянно переносятся.
«Мы вынуждены покупать с колес напрямую у заводов-производителей, но цены там выше, чем в рознице», — указал он, сообщив, что предоставит УФАС расчеты стоимости топлива и обжалует вынесенное предупреждение.
Ранее представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на совещании у вице-премьера Александра Новака рассказал, что на независимых АЗС наблюдается тенденция к снижению стоимости бензина и дизельного топлива. При этом в отношении участников розничного и оптового рынков возбуждены 28 дел и выданы 52 предупреждения.