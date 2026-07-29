Россиянам рассказали о снижении цен на топливо

ФАС сообщила о снижении цен на топливо на независимых АЗС и возбуждении 28 дел

На российских независимых АЗС в последнее время наблюдается тенденция к снижению стоимости бензина и дизельного топлива. Об этом во время совещания у вице-премьера Александра Новака, посвященного ситуации на топливном рынке, сообщил представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Отчет о мероприятии опубликован на сайте правительства.

В ведомстве указали, что в рамках антимонопольного регулирования в отношении участников розничного и оптового рынка возбуждены 28 дел, а также выданы 52 предупреждения.

Участие в совещании также принимали главы регионов, представители Минэнерго, Минсельхоза, Минвостокразвития и отраслевых компаний. Отдельно была рассмотрена сложная ситуация в Республике Алтай, Туве, Якутии, Красноярском и Алтайском краях, Симферополе и Севастополе.

По итогам совещания Новак поручил ведомствам, компаниям и региональным властям продолжать скоординированную работу по контролю за ценами и обеспечению бесперебойного снабжения потребителей топливом.

Впервые сложности с топливом в России стали проявляться в мае. Как отмечал сам Новак, одной из причин дефицита стали удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и снижение производства.

В рамках борьбы с повышением цен и очередями на АЗС правительство уже запретило экспорт нефтепродуктов и разрешило импорт бензина, увеличило загрузку на уцелевших НПЗ и пошло на снижение топливных стандартов. Региональные власти вводят ограничения на розничные продажи топлива и применяют другие меры, по снижению ажиотажа.