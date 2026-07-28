Еще в одном российском регионе задумали ввести заправку по принципу «чет-нечет»

Сенатор от Ульяновской области Гибатдинов предложил ввести в регионе заправку «чет-нечет»

В Ульяновской области по-прежнему наблюдаются очереди на АЗС, в связи с чем можно было бы рассмотреть введение порядка заправки по принципу «чет-нечет», то есть в зависимости от государственных регистрационных номеров. Об этом заявил член Совета Федерации от региона Айрат Гибатдинов, передает ТАСС.

«Например, в четные дни календаря заправляться будут автомобили с госномерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6, 8, а в нечетные, соответственно, 1, 3, 5, 7, 9», — объяснил он.

По словам сенатора, такая схема уже показала эффективность в других регионах, поскольку помогла равномернее распределить поток автомобилей и снизить очереди.

Гибатдинов рассказал, что следит за ситуацией с топливом в регионе и пока что ажиотажный спрос сохраняется. Людям приходится тратить много времени для того, чтобы заправить свой автомобиль, причем проблемы испытывают и те, для кого транспорт — инструмент работы. Он подчеркнул, что власти должны пойти на дополнительные организационные решения для того, чтобы избежать спекуляций и сократить очереди.

В выходные вице-премьер Александр Новак рассказал, что ситуация с обеспечением топливом на автозаправочных станциях в России улучшилась благодаря выходу части нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Вместе с тем он признал, что в некоторых регионах, особенно в Сибири, сохраняется сложная ситуация.