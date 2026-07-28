Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:30, 28 июля 2026 (обновлено: 10:07, 28 июля 2026)Экономика

Еще в одном российском регионе задумали ввести заправку по принципу «чет-нечет»

Сенатор от Ульяновской области Гибатдинов предложил ввести в регионе заправку «чет-нечет»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Ульяновской области по-прежнему наблюдаются очереди на АЗС, в связи с чем можно было бы рассмотреть введение порядка заправки по принципу «чет-нечет», то есть в зависимости от государственных регистрационных номеров. Об этом заявил член Совета Федерации от региона Айрат Гибатдинов, передает ТАСС.

«Например, в четные дни календаря заправляться будут автомобили с госномерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6, 8, а в нечетные, соответственно, 1, 3, 5, 7, 9», — объяснил он.

По словам сенатора, такая схема уже показала эффективность в других регионах, поскольку помогла равномернее распределить поток автомобилей и снизить очереди.

Гибатдинов рассказал, что следит за ситуацией с топливом в регионе и пока что ажиотажный спрос сохраняется. Людям приходится тратить много времени для того, чтобы заправить свой автомобиль, причем проблемы испытывают и те, для кого транспорт — инструмент работы. Он подчеркнул, что власти должны пойти на дополнительные организационные решения для того, чтобы избежать спекуляций и сократить очереди.

В выходные вице-премьер Александр Новак рассказал, что ситуация с обеспечением топливом на автозаправочных станциях в России улучшилась благодаря выходу части нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Вместе с тем он признал, что в некоторых регионах, особенно в Сибири, сохраняется сложная ситуация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Трамп снова изменил отношение к Зеленскому
    Итальянец годами выдавал самострой за памятник архитектуры и обманывал туристов
    Кристина Асмус порадовала фанатов снимками в купальнике
    Министр спорта Италии дал совет Андреа Пирло
    Пожары во Франции начали диктовать погоду
    Женщина стала есть один продукт после завтрака и ощутила прилив сил
    Россиянам озвучили порядок создания парковки во дворе жилого дома
    Готовивший теракт в Белгороде россиянин раскрыл свой план
    Неделя отдыха в роскошном отеле Турции обошлась семье россиян почти в три миллиона рублей
    Через шесть лет после смерти Чедвика Боузмана найден новый актер на роль Черной пантеры
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok