Женщина стала есть один продукт после завтрака и ощутила прилив сил

Yahoo: Журналистка Гейн стала есть после завтрака рыбные консервы и ощутила прилив сил

Журналистка Тамара Гейн рассказала, как стала есть один продукт после завтрака и ощутила неожиданный прилив сил. Своей историей она поделилась в колонке для издания Yahoo.

По словам Гейн, раньше она редко ела между приемами пищи, иногда перекусывая яблоком или батончиком мюсли. Однажды она случайно поела рыбные консервы, а затем поняла, что не чувствует усталости и ощущает себя более сытой. Журналистка стала повторять этот эксперимент и обнаружила, что ей стало легче выполнять рабочи задачи. Кроме того, у нее появились силы на спорт и прогулки.

Женщина изучила, почему консервы оказывают такой эффект, и выяснила, что белок в рыбе стабилизирует уровень сахара в крови и позволяет дольше оставаться сытым. Кроме того, рыба содержит омега-3 жирные кислоты, которые улучшают умственную работоспособность.

«Обычно я ем консервы из лосося или форели, в которых содержится 120-140 калорий, и это до того, как я сливаю оливковое масло. Этого достаточно, чтобы зарядить организм энергией и не вызывать чувство голода через час. А самое главное, это не пустые калории», — добавила журналистка.

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