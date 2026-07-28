Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:27, 28 июля 2026 (обновлено: 10:31, 28 июля 2026)Забота о себе

Женщина стала есть один продукт после завтрака и ощутила прилив сил

Yahoo: Журналистка Гейн стала есть после завтрака рыбные консервы и ощутила прилив сил
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Журналистка Тамара Гейн рассказала, как стала есть один продукт после завтрака и ощутила неожиданный прилив сил. Своей историей она поделилась в колонке для издания Yahoo.

По словам Гейн, раньше она редко ела между приемами пищи, иногда перекусывая яблоком или батончиком мюсли. Однажды она случайно поела рыбные консервы, а затем поняла, что не чувствует усталости и ощущает себя более сытой. Журналистка стала повторять этот эксперимент и обнаружила, что ей стало легче выполнять рабочи задачи. Кроме того, у нее появились силы на спорт и прогулки.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023

Женщина изучила, почему консервы оказывают такой эффект, и выяснила, что белок в рыбе стабилизирует уровень сахара в крови и позволяет дольше оставаться сытым. Кроме того, рыба содержит омега-3 жирные кислоты, которые улучшают умственную работоспособность.

«Обычно я ем консервы из лосося или форели, в которых содержится 120-140 калорий, и это до того, как я сливаю оливковое масло. Этого достаточно, чтобы зарядить организм энергией и не вызывать чувство голода через час. А самое главное, это не пустые калории», — добавила журналистка.

Ранее диетолог Людмила Денисенко рассказала, как справиться с перееданием. Для этого она посоветовала медленно пережевывать пищу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Трамп снова изменил отношение к Зеленскому
    Кристина Асмус порадовала фанатов снимками в купальнике
    Министр спорта Италии дал совет Андреа Пирло
    Пожары во Франции начали диктовать погоду
    Женщина стала есть один продукт после завтрака и ощутила прилив сил
    Россиянам озвучили порядок создания парковки во дворе жилого дома
    Готовивший теракт в Белгороде россиянин раскрыл свой план
    Неделя отдыха в роскошном отеле Турции обошлась семье россиян почти в три миллиона рублей
    Через шесть лет после смерти Чедвика Боузмана найден новый актер на роль Черной пантеры
    В постсоветской стране ввели режим ЧС на месяц из-за проблем с топливом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok