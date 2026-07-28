Нападения на украинцев в Польше вызвали тревогу на Западе

Боуз назвал тенденцией нападения на граждан Украины за границей

Нападения на граждан Украины за границей стали тенденцией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Похоже, эта ситуация становится устойчивой тенденцией», — написал он.

Ранее стало известно, что во Вроцлаве в Польше трое местных жителей напали на украинцев из-за их акцента. Сообщается, что трое мужчин услышали в магазине украинский акцент и жестоко избили гражданина Украины и его девушку. У обоих пострадавших подозрение на сотрясение мозга, девушке наложили швы на шее. После нападения поляки сели в автомобиль и скрылись.

До этого в польском городе Плоцк 15-летний уроженец Украины и его подруга подверглись нападению в автобусе из-за того, что разговаривали на украинском языке. Мать несовершеннолетнего отметила, что ее ребенок не чувствует себя в безопасности в Плоцке.