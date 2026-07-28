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11:16, 28 июля 2026 (обновлено: 11:43, 28 июля 2026)Интернет и СМИ

Нападения на украинцев в Польше вызвали тревогу на Западе

Боуз назвал тенденцией нападения на граждан Украины за границей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Нападения на граждан Украины за границей стали тенденцией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Похоже, эта ситуация становится устойчивой тенденцией», — написал он.

Ранее стало известно, что во Вроцлаве в Польше трое местных жителей напали на украинцев из-за их акцента. Сообщается, что трое мужчин услышали в магазине украинский акцент и жестоко избили гражданина Украины и его девушку. У обоих пострадавших подозрение на сотрясение мозга, девушке наложили швы на шее. После нападения поляки сели в автомобиль и скрылись.

До этого в польском городе Плоцк 15-летний уроженец Украины и его подруга подверглись нападению в автобусе из-за того, что разговаривали на украинском языке. Мать несовершеннолетнего отметила, что ее ребенок не чувствует себя в безопасности в Плоцке.

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