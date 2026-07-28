Нефть стремительно подешевела

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $83 за баррель

Стремительное снижение мировых цен на нефть ускорилось 28 июля. Стоимость барреля марки Brent падала в ходе торгов более чем на 3 процента, опускаясь ниже 83 долларов, свидетельствуют данные Investing.

Резкое падение нефтяных цен продолжается второй день на фоне остановки ударов по Ирану по приказу президента США Дональда Трампа.

Сообщалось, что в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива. По данным Bloomberg, достижение сторонами договоренностей позволило бы возобновить американо-иранские переговоры.

Тем временем, Трамп на фоне подорожания бензина в США требует сделать местную учетную ставку самой низкой в мире.