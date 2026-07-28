В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Алиева

Песков: Разговор Путина и Алиева был теплым и содержательным

Разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева был теплым и содержательным. Подробности контактов двух лидеров раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очень теплый, содержательный телефонный разговор», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Журналисты также спросили Пескова о том, кто был инициатором разговора. Он пообещал раскрыть подробности позже.

17 июля в Москве прошла встреча министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. По ее итогам стороны подписали план консультаций между странами на 2026-2027 годы.

За несколько дней до встречи глав МИД Ильхам Алиев, выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, призвал украинцев «не соглашаться на оккупацию». Позже Дмитрий Песков заявил, что позиция Азербайджана по конфликту на Украине является предметом разногласий с Россией, добавив, что Москва придерживается прагматичного подхода и не считает, что разногласия должны отбрасывать тень на двусторонние отношения между странами.

