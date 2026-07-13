Алиев повторил слова о территориальном вопросе Украины

Президент Азербайджана Алиев заявил о поддержке суверенитета Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинцев никогда не соглашаться на оккупацию. Соответствующее заявление он сделал на Шушинском глобальном медиафоруме, отвечая на вопрос о совете для Украины, сообщает Minval Politika в Telegram.

«Никогда не соглашайтесь на оккупацию. И это то, что Украина делает — она не соглашается», — заявил Алиев. Он отметил, что, несмотря на давление определенных кругов с предложением прекратить боевые действия с закреплением оккупации, народ и руководство Украины на это не пошли.

Азербайджанский лидер также выразил мнение, что уже давно стоило прийти к пониманию необходимости немедленно остановить конфликт. Алиев подчеркнул, что его позиция основана на личном опыте — опыте страны, которая сама пережила оккупацию и освободилась от нее.

По словам президента, в свое время ведущие государства оказывали давление на Баку с требованием отказаться от территорий в пользу Армении, причем некоторые страны делали это особенно настойчиво и даже прибегали к угрозам. «Невозможно победить народ, который стремится к независимости, к сохранению своей идентичности. Невозможно поработить, невозможно навязать», — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер также отметил, что неизменно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и нерушимость границ Украины.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан ценит отношения с Россией и обращает внимание на заявления официальных лиц РФ о положительной динамике двусторонних связей. По его словам, в настоящее время у Москвы и Баку отношения достигли полной нормализации. Он уточнил, что сотрудничество между странами развивается и охватывает как традиционные направления, так и новые сферы.

Год назад президент Азербайджана впервые однозначно высказался о конфликте на Украине во время III Шушинского глобального медиафорума, проходившего на территории Нагорного Карабаха. Он дал совет властям Украины не соглашаться на оккупацию. Алиев провел параллели между ситуацией в Нагорном Карабахе и Донбассе. По его словам, Азербайджан «не стал считаться с реалиями на земле», которые ему навязывали другие страны.