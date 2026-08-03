Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:00, 3 августа 2026 (обновлено: 15:10, 3 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский созвал совет для подготовки к зиме

«РБК-Украина»: Зеленский созвал заседание СНБО из-за подготовки к зиме
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Isabel Infantes / Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский созвал специальное заседание Совета национальной безопасности Украины (СНБО) для подготовки к зиме. Об этом передает «РБК-Украина».

«На этой неделе будет специальный формат СНБО для оценки того, как выполняются или не выполняются, а следовательно, будут отвечать те, кто не выполняет планы устойчивости», — сообщил Зеленский.

По его словам, по итогам заседания будут формироваться задачи для внешних отношений республики.

Ранее стало известно, что Зеленский назначил новым главой СНБО исполняющего обязанности министра внутренних дел Игоря Клименко вместо Рустема Умерова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Шестеро россиян погибли во время отдыха на пляже под Геленджиком
    Стали известны подробности задержания Италией якобы связанного с Россией танкера
    Раскрыто грозящее журналисту-иноагенту Баунову уголовное дело
    Врач оценила вероятность появления смертельно опасного вируса из США в России
    Ведущая новостей заснула посреди прямого эфира
    Книгу из камина вернули в библиотеку с опозданием на 150 лет
    Ломоносова предложили исключить из учебных программ Литвы
    Румынcкие военные взорвали русло Дуная
    Рублю спрогнозировали ослабление к доллару
    В одном из регионов неожиданно упали цены на бензин
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok