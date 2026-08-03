Зеленский созвал совет для подготовки к зиме

«РБК-Украина»: Зеленский созвал заседание СНБО из-за подготовки к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский созвал специальное заседание Совета национальной безопасности Украины (СНБО) для подготовки к зиме. Об этом передает «РБК-Украина».

«На этой неделе будет специальный формат СНБО для оценки того, как выполняются или не выполняются, а следовательно, будут отвечать те, кто не выполняет планы устойчивости», — сообщил Зеленский.

По его словам, по итогам заседания будут формироваться задачи для внешних отношений республики.

Ранее стало известно, что Зеленский назначил новым главой СНБО исполняющего обязанности министра внутренних дел Игоря Клименко вместо Рустема Умерова.