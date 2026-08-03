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14:53, 3 августа 2026 (обновлено: 15:04, 3 августа 2026)Экономика

Фекалии заполнили бухту в российском городе

Amur Mash: Бухту в Петропавловске-Камчатском залило фекалиями
Полина Кислицына (Редактор)

Бухту в Петропавловске-Камчатском залило фекалиями. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, нечистоты заполонили Богородское озеро, которое является популярным местом для прогулок и отдыха у моря у местных жителей. Люди жалуются на зловоние вместо чистого воздуха. На записи, снятой очевидцем, можно увидеть, что поверхность воды загрязнена канализационными стоками и плавающим мусором.

Жители Петропавловска-Камчатского отправили обращение в Росприроднадзор, чтобы ведомство помогло решить проблему.

Ранее в Нижегородской области рассказали о запахе фекалий и скоплении тухлой рыбы на берегах озера Ягодное.

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