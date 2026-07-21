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19:36, 21 июля 2026 (обновлено: 19:41, 21 июля 2026)Экономика

Российское озеро залили фекалиями

В Нижегородской области пожаловались на запах фекалий и скопление тухлой рыбы в озере
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

Жители Нижегородской области пожаловались на запах фекалий и скопление тухлой рыбы на берегах озера Ягодное. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Ni Mash.

Речь идет о водоеме, расположенном в Кстовском районе. По словам местных жителей, кучу рыбы прибило рядом с деревней Опалиха. Люди утверждают, что в окрестностях стоит жуткая вонь от рыбы, которая начала тухнуть, и от фекалий.

Отмечается, что сотрудники местного министерства экологии обследовали ручей, который впадает в водоем. Они пришли к выводу, что причиной зловония является слив сточных вод «черными ассенизаторами».

Ранее стало известно, что фекалиями залило другой водоем Нижегородской области — реку Саля в селе Большое Болдино.

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