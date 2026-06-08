Реку в одном из пушкинских мест залило фекалиями

Ni Mash: Канализация потекла в реку в селе Большое Болдино

В одном из пушкинских мест, селе Большое Болдино, реку залило фекалиями. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Ni Mash.

По информации источника, канализация потекла в реку Саля. В результате местные жители стали жаловаться на зловоние от нечистот и мертвой рыбы, которую в большом количестве вынесло к берегу.

В происходящем люди обвиняют крупную ферму, расположенную неподалеку в селе Кудеяровка. Чтобы разобраться с проблемой, они сразу позвонили в экстренные службы, и вскоре сотрудники, приехавшие на место, откачали сточные воды с помощью спецтехники. В администрации сельчанам пообещали взять пробы, однако с фермой напрямую до сих пор не связались.

Генеральный директор фермы заявил журналистам, что не знает, откуда распространяется вонь, но предположил, что выброс может быть связан с протечкой. Он добавил, что предприятие уже сталкивалось с подобной ситуацией из-за снежной зимы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске разлилась фекальная река.