Фекальная река разлилась в Подмосковье

Образовавшуюся под Солнечногорском реку из фекалий сняли на видео

В подмосковном Солнечногорске разлилась река из фекалий. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва с огоньком».

На записи, снятой в окрестностях деревни Тимоново, можно увидеть, как смрадные воды стекают в озеро Сенеж. По информации источника, там произошел прорыв канализации, который устраняли примерно неделю.

Ранее сообщалось, что многоэтажка в Калининграде на улице Красной утонула в фекалиях — подвал дома больше недели затапливало сточными водами. Жильцы пожаловались, что управляющая компания оставляет их заявки без ответа, а водоканал и ЖЭУ перекладывают ответственность друг на друга.