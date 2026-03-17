Многоэтажный дом в российском городе утонул в фекалиях

Многоэтажный дом в Калининграде утонул в фекалиях

Многоэтажка в Калининграде утонула в фекалиях — подвал дома затапливает зловонными водами вторую неделю. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amber Mash.

Речь идет о доме, расположенном на Красной улице. Сотрудники аварийной службы и водоканала 6, 10, 12, 13 и 15 марта прочищали трубы в подвале специальным средством, однако устранить проблему окончательно по-прежнему не удалось. Жильцы дома сетуют, что управляющая компания игнорирует их заявки.

Аварийная служба утверждает, что засор находится в городской канализационной сети, а значит, ответственность лежит на водоканале. Водоканал, в свою очередь, указывает на ЖЭУ, поскольку спорный люк находится на их территории. Между тем, пока организации перекладывают вину друг на друга, ситуация в подвале не меняется и вода продолжает прибывать. Жильцы дома призвали создать комиссию с участием УК, водоканала и администрации, чтобы найти источник засора и устранить его.

