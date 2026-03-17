21:48, 17 марта 2026

Многоэтажный дом в российском городе утонул в фекалиях

Многоэтажный дом в Калининграде утонул в фекалиях
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Многоэтажка в Калининграде утонула в фекалиях — подвал дома затапливает зловонными водами вторую неделю. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amber Mash.

Речь идет о доме, расположенном на Красной улице. Сотрудники аварийной службы и водоканала 6, 10, 12, 13 и 15 марта прочищали трубы в подвале специальным средством, однако устранить проблему окончательно по-прежнему не удалось. Жильцы дома сетуют, что управляющая компания игнорирует их заявки.

Аварийная служба утверждает, что засор находится в городской канализационной сети, а значит, ответственность лежит на водоканале. Водоканал, в свою очередь, указывает на ЖЭУ, поскольку спорный люк находится на их территории. Между тем, пока организации перекладывают вину друг на друга, ситуация в подвале не меняется и вода продолжает прибывать. Жильцы дома призвали создать комиссию с участием УК, водоканала и администрации, чтобы найти источник засора и устранить его.

Ранее жители другого многоквартирного дома в Калининграде пожаловались на вонь от фекальной реки под окнами.

    Последние новости

    «Враг у ворот». Кубу охватили беспорядки. Чего добивается Трамп и может ли он начать новую военную операцию?

    Попадание БПЛА по посольству США в Ираке сняли на видео

    Евросоюз отказался пересматривать согласованный кредит Украине

    Ушел из жизни патриарх Илия II

    Российские водители оценили состояние дорог весной 2026

    Трамп сравнил Стармера и Черчилля

    Зеленский сделал мрачное заявление о положении ВСУ на фронте

    Российская актриса снялась в нижнем белье в честь 52-летия и восхитила фанатов

    В США раскрыли надежды Израиля на восстание в Иране

    Жителям российского города посоветовали реже выходить на улицу

    Все новости
