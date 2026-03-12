Жители российского города пожаловались на вонь от фекальной реки

Жители дома в Калининграде пожаловались на фекальную реку под окнами

Жители многоквартирного дома в Калининграде пожаловались на вонь от фекальной реки под окнами. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Жалобы поступают с декабря 2025 года. По словам местных жителей, они еще три месяца назад обратились в жилищно-эксплуатационное управление (ЖЭУ) и водоканал, но коммунальные службы не отреагировали. Пока на улице стояли морозы, запах от «реки» был слабым, однако с приходом тепла он усилился. По словам жителей дома, они не могут открыть окна из-за сильного запаха.

Сообщается, что службы перенаправляли жалобы друг другу: в ЖЭУ заверяли, что не имеют отношения к проблеме и просили жаловаться в водоканал, в этой организации людей направляли с жалобами обратно в ЖЭУ.

Ранее в Хабаровске новый многоэтажный дом утонул в нечистотах. ЖК «Дуэт», расположенный на улице Карла Маркса, столкнулся с постоянными прорывами канализации.