Новая многоэтажка в российском городе утонула в фекалиях

Сданный в 2025 году дом в Хабаровске затопило фекалиями

В Хабаровске новый многоэтажный дом утонул в нечистотах. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о ЖК «Дуэт», расположенном на улице Карла Маркса. Прорывы канализации в 18-этажном доме, который сдали летом 2025 года, стали происходить после начала отопительного сезона. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как лужа из нечистот на одном из этажей дома постепенно увеличивается в размерах.

Жильцы жалуются, что в последний месяц в подъездах регулярно плавают фекалии, и иногда до парковки нельзя дойти, не промочив ноги. Помимо этого, в феврале в жилом комплексе произошло мощное наводнение — тогда паркинг и подвалы буквально утонули, в некоторых помещениях вода стояла на уровне человеческого роста. По словам хабаровчан, в постоянных потопах виноват застройщик, допустивший халатность при строительстве, однако обращения в управляющую компанию не приносят результата.

