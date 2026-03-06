Жители Подмосковья пожаловались на затянувшийся фекальный потоп

В Электростали жильцы дома пожаловались на фекальный потоп

Жильцы одного из домов в подмосковной Электростали пожаловались на фекальный потоп, который длится с конца февраля. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Николаева, 19. Жильцы утверждают, что из-за засора в трубах при каждом спускании бачка в туалетах из труб в подвале начинает бить зловонный фонтан, а унитазы и ванны квартир переполняются водой.

По словам одной из жительниц, ей практически каждое утро приходится вытирать тряпками лужи по всей квартире. Женщина пожаловалась, что, поскольку вода не уходит из ванны из-за засора, принять душ становится почти невозможно. Она также обвинила управляющую компанию и диспетчерские аварийные службы в бездействии, несмотря на их осведомленность о происходящем.

Ранее в похожей ситуации оказались жители Люберец, дом которых утонул в фекалиях.