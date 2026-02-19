Дом в Подмосковье утонул в фекалиях

В Подмосковье жилой дом залило фекалиями

Подвал жилого дома в подмосковных Люберцах залило фекалиями. Собственники жалуются на неприятный запах, вызывающий кашель, и крыс, пишет «Газета.Ru».

По словам жильцов, подвал затопило нечистотами неделю назад после наступления оттепели. Собственники несколько раз обращались в управляющую компанию (УК) «АО ЛГЖТ ЖЭУ №3», но жалобы долго игнорировали — сотрудники лишь открыли дверь в подвал, заявив, что проблема возникла из-за засора и повышения давления на центральной магистрали, однако теперь неполадку устранили и помещение само высохнет со временем.

«Только спустя неделю и череду личных обращений граждан в УК прислали специалистов, но откачать последствия засора из забитых люков канализации смогли только со второго раза. Образовавшийся потоп засыпали опилками и посыпали хлоркой», — рассказала одна из собственниц.

Кроме того, в подъезде дома обитают крысы. Грызуны мешают жильцам уже полтора года, но УК отказывается помогать. Представители компании заявили, что не могут травить крыс в подъезде — только в подвале.

