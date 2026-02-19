Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:43, 19 февраля 2026Экономика

Дом в Подмосковье утонул в фекалиях

В Подмосковье жилой дом залило фекалиями
Александра Качан (Редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Подвал жилого дома в подмосковных Люберцах залило фекалиями. Собственники жалуются на неприятный запах, вызывающий кашель, и крыс, пишет «Газета.Ru».

По словам жильцов, подвал затопило нечистотами неделю назад после наступления оттепели. Собственники несколько раз обращались в управляющую компанию (УК) «АО ЛГЖТ ЖЭУ №3», но жалобы долго игнорировали — сотрудники лишь открыли дверь в подвал, заявив, что проблема возникла из-за засора и повышения давления на центральной магистрали, однако теперь неполадку устранили и помещение само высохнет со временем.

«Только спустя неделю и череду личных обращений граждан в УК прислали специалистов, но откачать последствия засора из забитых люков канализации смогли только со второго раза. Образовавшийся потоп засыпали опилками и посыпали хлоркой», — рассказала одна из собственниц.

Кроме того, в подъезде дома обитают крысы. Грызуны мешают жильцам уже полтора года, но УК отказывается помогать. Представители компании заявили, что не могут травить крыс в подъезде — только в подвале.

Ранее в Щелково Московской области лифты многоквартирного дома затопило кипятком из-за аварии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    В Литве захотели запретить концерты российского рэпера

    Число детей в России сравнили с США, Китаем и Советским Союзом

    Дом в Подмосковье утонул в фекалиях

    Канадским школьникам разрешили прогуливать уроки ради просмотра хоккея на Олимпиаде

    Названы следующие жертвы снежного циклона «Валли»

    Находящаяся в четвертом браке популярная российская юмористка призналась в изменах

    Названа необходимая для восстановления разрушенных ТЭЦ Киеву сумма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok