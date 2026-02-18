Реклама

Экономика
17:24, 18 февраля 2026Экономика

В Подмосковье многоквартирный дом затопило кипятком

В Щелково лифты дома залило кипятком из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В подмосковном Щелково лифты многоквартирного дома затопило кипятком из-за аварии. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Космодемьянская, 17/4. Жильцы пожаловались, что на прошлой неделе залило один подъезд, а на следующий день — другой. «Залило и площадки на этажах, не то что лифтовую шахту. Кипяток вытек даже на улицу. Жильцам пришлось ходить по лестнице. На некоторых этажах даже установили стулья, чтобы можно было отдыхать», — сетуют жители Щелково. Они добавили, что после случившегося лестницы в обоих подъездах находятся в ужасном состоянии — с них сыпется штукатурка. Помимо этого, на них не убирают мусор, из-за чего в подъезде стоит неприятный запах.

Причиной потопов стал прорыв труб. В обслуживающей дом управляющей компании журналистам рассказали, что лифты остановили для просушки, причем в одном из пострадавших подъездов подъемники уже запустили.

Жильцы признались, что опасаются новых аварий, поскольку, по их словам, коммунальщики лишь ставят заплатки на старые трубы.

Ранее сообщалось, что в Саратове десятиэтажный дом утонул в фекалиях.

