Многоэтажка в российском городе утонула в фекалиях

В Саратове жилая десятиэтажка полгода тонет в канализационных водах

В Саратове жилая десятиэтажка утонула в нечистотах. Дом заливает канализационными водами уже полгода, сообщает «СарИнформ» со ссылкой на жителей российского города.

Коммунальная авария произошла в доме по адресу улица Уфимцева, 4. Летом 2025 года в здании прорвало канализацию и затопило подвал нечистотами. Управляющая компания никак не отреагировала на жалобы жильцов. Только после огласки проблемы в СМИ удалось добиться, чтобы коммунальщики осушили подвал. Однако осенью авария повторилась.

По словам жильцов, канализационные трубы в подвале продолжают протекать в нескольких местах. Хуже всего ситуация в третьем подъезде — там подвал буквально тонет в фекалиях. «Вся эта жижа испаряется и смердит. Вонь стоит во всем подъезде. Стены сырые, в квартирах ужасный запах», — поделились россияне. На снятых очевидцами кадрах видно, как из канализационной трубы хлещет жидкость, и весь пол скрылся под нечистотами.

Ранее на многолетний фекальный потоп пожаловались жители Новосибирска. В одном из районов города долгое время протекает колодец. По словам местных жителей, труба ведет к насосной станции. Новосибирцы утверждают, что коллектор попросту не ставят на учет, и из-за бездействия властей смрадные воды заливают район.