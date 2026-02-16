Жители российского города пожаловались на многолетний фекальный потоп

Жители Новосибирска пожаловались на многолетний фекальный потоп в Утиной заводи

Жители Новосибирска пожаловались на многолетний фекальный потоп в одном из микрорайонов. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о микрорайоне Утиная заводь — в нем на улице Русской между домами 38 и 40 на протяжении многих лет протекает колодец. По словам местных жителей, труба ведет к насосной станции. Новосибирцы утверждают, что коллектор попросту не ставят на учет, и из-за бездействия властей смрадные воды заливают район. Чтобы колодец взяли на баланс, люди рассказали о проблеме властям, оставив сообщение на специальном портале.

