В российском городе пожаловались на фекальный потоп на новой дороге

В Шахтах пожаловались на полностью затопленную фекальными водами новую дорогу

В Шахтах Ростовской области пожаловались на фекальный потоп на новой дороге. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Блокнот Шахты».

По словам местных жителей, причиной потопа на дороге на Баранайской улице, построенной в 2024 году, стал прорыв канализационного коллектора. В результате покрытие оказалось полностью залито канализационными стоками, что небезопасно для здоровья людей. При этом, отмечают шахтинцы, последствия аварии не устраняют уже более недели. Из-за произошедшего дети не могут безопасно добраться до школы, а водители не могут выехать на улицу. Кроме того, местные жители опасаются повреждения дорожного покрытия, поскольку в 2025 году на этом участке уже случался обвал.

Несмотря на обращения в разные инстанции — от мэрии до водоканала, — решать проблему с затопленной дорогой не спешат. Шахтинцам также не назвали и точные сроки устранения последствий аварии.

